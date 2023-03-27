Одесситам пояснили, почему в россии заговорили о захвате Одессы

На минувших выходных российские “деятели” в своих речах начали снова вспоминать Одессу и грозиться захватить наш город. Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук пояснил, что стоит за такими заявлениями.

“Одесская Жизнь” уже писала, что глава оккупационного парламента Крыма Владимир Константинов сказал, что война не окончится, пока россия не будет контролировать Одессу. Вторил ему ему и Игорь Марков, предатель, бывший одессит и депутат Верховной Рады. Тот самый, что не скрываясь работал на россию, насаждая до 2014 года в Одессе “русский мир” через свои телеканалы и новостные издания.

Сергей Братчук заявил, что это показывает только одно – оккупанты и коллаборационисты боятся. Они чувствуют, что скоро наступит то время, когда украинский Крым будет освобожден. Потому и делают они такие громкие заявления — это помогает им отвлечься от проблем с Крымом и их будущей судьбе: быть «беглецами или покойниками».

Причины, по которым россия не сможет атаковать Одессу и высадить десант

Что касается военной ситуации вокруг Одессы и опасностей для нашего города — тут все по прежнему. Морской десант на одесское побережье невозможен. Для этого высадившимся войскам понадобилась бы поддержка артиллерии и авиации. Или сухопутная посощь, например со стороны Приднестровья.

Но, по словам Сергея Братчука:

Во-первых, Россия не может рассчитывать на военную поддержку со стороны непризнанного Приднестровья, потому что здесь не будет второго фронта. Во-вторых, что касается артиллерийской поддержки наступления на Одессу, то здесь российским войскам нужно вернуться на правый берег Днепра, пройти Херсон, попробовать еще раз взять город-герой Николаев, чтобы дальше пойти в Одессу. Этот сценарий тоже невозможен. В-третьих, нужно подумать о вражеской авиации. Украинские силы противовоздушной обороны будут уничтожать российские самолеты, если они подлетят близко к региону и потому тоже не могут поддерживать возможную десантную морскую операцию. В-четвертых, украинские противокорабельные крылатые ракеты «Нептун» и «Гарпун» следят за вражеским флотом. Потому тот уже давно даже не пытается подходить к одесским берегам.

Единственное, что может сейчас враг против нашего города — терроризировать одесситов ударами дальнобойных крылатых ракет и дронов-камикадзе. Но ничего общего с попыткий захватить город такие атаки не имеют.

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