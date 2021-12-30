Коронавирус в Одессе: почему осенью было сложно и как уберечь себя в дальнейшем?

О коварстве «ковида» лучше расскажут те, кому посчастливилось выйти из болезни живыми, их истощенные от переживаний родные, врачи и многие другие, кого пандемия коснулась непосредственно.

Осенняя волна COVID-19 доказала, что «дельта» провоцирует более сложное, иногда трудно предсказуемое течение болезни, что в противодействии коронавирусу отечественная медицинская система отработала на грани своей состоятельности, а также то, что человеческих потерь и осложнений могло быть значительно меньше. Тяжелое течение болезни и попадание в реанимацию предотвращает вакцинация.

Одесситу с первой группой инвалидности Николаю Васильевичу – 74 года. Заболел в середине ноября почти одновременно с женой того же возраста. Сначала появился кашель, через несколько дней оба перестали чувствовать запахи, затем резко подняась и долгое время держалась температура 38-38,5°С. Вакцинированы не были, хотя говорят, что дети на прививке настаивали еще летом. «Мы надеялись, что обойдется. Среди людей бываем нечасто. Когда выходили, надевали защитные маски. А вот видите – не проскочили», – говорит Николай Васильевич.

«Ухудшение наступало внезапно» – врач

О том, что в осеннюю волну-2021 подавляющее большинство больных госпитализировали уже в тяжелом состоянии, напомнила врач отделения по борьбе с коронавирусом Одесской больницы на железнодорожном транспорте Иванна Мястковская. В «ководном» отделении пани Иванна работала также в предыдущую волну – с декабря 2020 по июнь 2021 года, поэтому есть с чем сравнивать.

Врач обратила внимание на одно из проявлений болезни от циркулирующего осенью штамма коронавируса «дельта». Внезапное мгновенное снижение сатурации в период с 7 до 12 суток болезни приводило к необратимым гипоксическим поражениям организма.

Напомним, сатурация, показывающая насыщенность крови кислородом, при коронавирусной болезни является показателем крайне важным. Если уровень сатурации падает, то можно заподозрить проблемы с легкими. Поэтому небольшой недорогой пульсоксиметр обязательно должен находиться в домашней аптечке.

С 74-летним пенсионером Николаем Васильевичем так и произошло: ультразвуковое исследование показало 50% поражения легких. Тогда кроме таблеток и инъекций семейный врач, консультировавший семью по телефону, назначил оксигенотерапию – лечение кислородом. За кислородным концентратором родные больных обратились в благотворительный фонд «Корпорация монстров», который в Одессе начал работу задолго до нашествия коронавируса.

По состоянию на осень 2021 года «Корпорация монстров» имела с полтысячи аппаратов. Еще столько же – кислородные концентраторы в городских первичных центрах медико-санитарной помощи и в частных пунктах аренды, где временное пользование в сутки стоит около 500 гривен. В общей сложности на миллионный город (без учета аппаратов в опорных больницах) выходило примерно тысяча кислородных концентраторов. Серьезное количество, вроде бы. Впрочем, для Одессы в осеннюю волну «ковида» ее оказалось недостаточно.

Так же в дефицитными стали койко-места в опорных больницах. Нередко пациентов из Одессы приходилось перевозить в 30-50 километрах от областного центра – в больницы Черноморска, Овидиополя. Запросы на выдачу бесплатных концентраторов шли по конвейеру. Иногда сотрудницы фонда выходили работать даже ночью. Директор благотворительного фонда волонтер Екатерина Ножевникова не сдерживала эмоций: «Я полтора года кричала: «заключайте декларации с семейными врачами, покупайте пульсоксиметры, ищите врачей, вакцинируйтесь». Пожалуй, крики были в пустоту».

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Прививки: преимущества, риски, дополнительная доза

На пике осенней волны СOVID-19 в Одессе и области ежесуточно выявляли 1500-1700 новых, подтвержденных лабораторно случаев инфицирования. А в целом Украина несколько раз обновляла антирекорды смертности в результате коронавирусной болезни. Так, 15 ноября «ковод» унес жизни 838 жителей страны. Представьте 25 троллейбусов с пассажирами и то, что за сухими статистическими данными скрываются трагедии целых семей.

Если в январе-сентябре уходящего года «ковод» занимал третье место среди причин смертности в Украине (впереди – сердечно-сосудистые и онкологические заболевания), то в октябре-ноябре ситуация несколько изменилась. В убийцу №2 превратился именно коронавирус.

Нравится это кому-то или нет, но альтернативы прививке, как и ношению защитных масок – нет.

«Немного окрепнем с женой, пойдем уколем эту вакцину. Нам советуют китайский, мол, после него почти не бывает осложнений. Болеть очень не понравилось. Да и недешево лечиться – потратили около 10 тысяч гривен», – говорит 74-летний Николай Васильевич.

Вакцина CoronaVac китайского фармацевтического концерна Sinovac Biotech – одна из пяти разрешенных на сегодняшний день к применению в Украине. Также Украина имеет вакцины Covishield и AstraZeneca-SKBio, являющиеся разработкой AstraZeneca/Oxford University; препараты Comirnaty от Pfizer/BioNTech, Spikevax производства Moderna и COVID-19 VACCINE JANSSEN от Янссен Фармацевтика НВ. Каждая вакцина имеет свои особенности, но они прошли испытания на безопасность и эффективность в соответствии с международными стандартами Всемирной организации здравоохранения и применяются во многих странах мира.

Единственным абсолютным постоянным противопоказанием к прививке конкретной вакциной против COVID-19 является анафилактическая реакция на ее первую дозу. В этом случае пациенту рекомендуется прививаться другим препаратом.

Врачи обращают внимание, что анафилаксия, то есть медикаментозная аллергическая реакция очень редко, но встречается на антибиотики, анальгетики, иногда даже на витамины. Анафилактический шок как реакция на вакцину – это примерно 1 случай на 1 миллион прививок, отмечает иммунолог, руководитель Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики при Минздраве Украины Федор Лапий.

Еженедельно на официальном сайте Государственного экспертного центра Минздрава Украины публикуются отчеты о результатах наблюдения за безопасностью применения вакцин против СOVID-19. С ними можно ознакомиться и проанализировать. Более того, не только семейный врач, но и пациент в специальной форме-сообщении может оставить сигнал о любых проявлениях после прививки. Наиболее распространены боли в руке, в которую был введен препарат, сыпь, озноб, усталость, лихорадка, головная боль.

При некоторых особых состояниях здоровья вакцинация против COVID-19 может откладываться, но не отменяться вовсе. Например, для людей с онкологическими заболеваниями нужно выбрать правильное время для прививки и посоветовать определенную вакцину. Это – задача врачей, ведущих пациента. Чтобы обезопасить тех, кто проходит химиотерапию, принимает гормональные препараты, пережил трансплантацию органов, имеет рак крови, живет с ВИЧ, Минздравом Украины, учитывая рекомендации экспертов, принял необходимость дополнительной дозы вакцины.

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Нарушаются ли права невакцинированных?

Кампания дополнительной вакцинации начнется в январе. А во время новогодних праздников в Одессе в 12 крупных пунктах массовой прививки плюс в так называемом «вакцинальном трамвае» на Старосенней площади могут привиться те, кто еще не сделал этого. Как сообщает Департамент здравоохранения Одесского городского совета, пункты начнут работать с 3 января.

Часто приходится слышать сетование невакцинированных граждан, мол, проверки COVID-сертификатов нарушают их права. Примером подобного бунта против проверок стал инцидент 21 декабря в автобусе Одесса-Киев. Двое пассажиров отказались предоставить полицейским документы о прививках, устроили скандал, отказались выходить из автобуса. И это несмотря на то, что наличие одной или двух прививок является обязательным условием проезда в автобусахмежобластного сообщени и на железнодорожном транспортом.

Вот что объясняет эксперт по международному праву здравоохранения, кандидат юридических наук Наталья Хендель:

– Национальная полиция является одним из органов, следящих за соблюдением карантинных ограничений во время эпидемии. В учреждениях, желающих работать без карантинных ограничений, также имеют право проверять сертификаты о вакцинации. Если же гражданин считает, что сотрудники государственных органов или бизнеса совершают в отношении него вроде бы неправомерные действия, требуя СOVID-сертификат, он имеет право подать жалобу в национальные и международные суды.

На самом деле, права человека – это баланс между правом отдельного лица и интересами общества. Каждый имеет право не подвергать собственную жизнь и здоровье, жизнь и здоровье своих детей иродителей угрозе заражения от лица, не соблюдающего установленные государством санитарно-эпидемические правила.

Ирина Назарчук

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