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Коронавирус в Одесской области 6 января: плюс почти 400 больных за сутки, но выздоровевших вдвое больше

Коронавирус в Одесской области 6 января: плюс почти 400 больных за сутки, но выздоровевших вдвое больше

По состоянию на утро четверга, 6 января 2022 года, в Одесской области продолжает расти заболеваемость коронавирусной инфекцией COVID-19. При этом выздоровевших от этой опасной болезни все же больше. Аналогичная картина наблюдается и по Украине в целом.

Коронавирус в Одесской области 6 января

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По информации Министерства охраны здоровья Украины, за прошедшие сутки, 5 января, в Одесской области зарегистрировали 379 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией против 209 сутками ранее. Так, на сегодня в регионе уже 241 240 зараженных COVID-19.

За сутки в Одесской области умерли 7 больных – ровно столько же смертей регистрировалось и днем ранее. А всего с начала пандемии от коронавируса скончались 5 597 жителей области.

При этом стоит отметить, что количество выздоровевших от коронавирусной болезни все же больше – 818 за прошедшие сутки (днем ранее – 501). В целом COVID-19 успешно одолели 226 065 жителей региона. Все еще болеют 9 578 жителей области.

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Коронавирус в Украине 6 января

По данным Минздрава, на утро 6 января в Украине официально зарегистрировано 6 632 новых случая COVID-19 тогда как днем ранее их отмечалось 4 571. Общее число зараженных в стране выросло до 3 689 291.

За сутки от коронавирусной болезни умерли 187 украинцев (сутками ранее таковых было 273). А в целом с начала пандемии в Украине от последствий COVID-19 скончались 96 896 больных.

Между тем, выздоровели от последствий ковид 9 121 человек за прошедшие сутки, тогда как накануне их было 8 439. А всего, по официальным данным, таковых в Украине 3 500 914 человек.

Как сообщалось ранее, на утро среды, 5 января 2022 года, в Одесской области, как и в Украине в целом отмечалось в среднем двукратное увеличение количества заболевших и умерших от COVID-19 в сравнении с предыдущими сутками.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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