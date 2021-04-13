Минус зеленая зона и плюс очередной ЖК: главные новости Одессы 12 апреля

В понедельник, 12 апреля 2021 года, «Одесской жизни» стало известно о таких важных событиях в Одессе и Одесской области.

В Одессе с новой силой разгорелась борьба за зеленую зону по улице Варненской, примыкающую к территории Киевского районного суда. Сюда уже завезли партию бетонных плит для возведения капитального ограждения.

В Одессе сносят старое здание по улице Прохоровской, 40а, что на Молдаванке. На его месте возводится новый жилой комплекс.

В Одессе возобновлен обычный путь и график движения трамвая №12. Он теперь снова следует на Молдаванку – до Алексеевской площади, где заканчивается реконструкция Алексеевского сквера.

С 12 по 15 апреля «Укрзалізниця» отменила пригородный поезд между Одессой и Белгородом-Днестровским.

Управление капитального строительства Одесского городского совета объявило конкурс по поиску подрядчика для реконструкции школы-гимназии №4 на Адмиральском проспекте, 32.