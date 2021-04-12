Одесситов хотят лишить зеленой зоны на Варненской: детскую площадку «украсили» бетонными плитами (фото, видео)

В понедельник, 12 апреля, в Одессе с новой силой разгорелась борьба за участок, примыкающий к территории Киевского районного суда, расположенный по улице Варненской, 3Б. Это единственный зеленый участок с тремя десятками деревьев, расположенный в этом спальном районе.

Ранее «Одесская жизнь» уже рассказывала со ссылкой на местных жителей, что администрация Киевского райсуда собирается оборудовать на этой территории паркинг.

Представители суда в общении с жителями близлежащих домов заявляют, что территория передана суду решением Одесского горсовета и будет обнесена забором. На прошлой неделе сюда уже завезли партию бетонных плит для возведения капитального ограждения. Тогда местным активистам не без помощи полиции удалось прекратить разгрузку, поскольку никаких документов, подтверждающих законность выгрузки, лица, производившие работы не предоставили. Как не предоставили людям до сих пор копию решения горсовета о передаче земли и план предстоящих работ и представители суда.

Отметим, что при выгрузке были повреждены два дерева, а плиты разгружались непосредственно на элементы детской игровой площадки. Теперь местная детвора играет на штабелях плит, рискуя сорваться и покалечиться. А вечером среди штабелей находят убежище асоциальные элементы.

Когда сегодня днем, 12 апреля, на участке вновь попытались провести разгрузку бетонных чаш для установки капитального забора, жители вызвали полицию и вышли на защиту зеленой территории. Как и в прошлый раз, у тех, кто доставил плиты, не оказалось никаких документов, подтверждающих законность разгрузки. Звонки на номер якобы владельца груза оставались без ответа. Представитель Киевского райсуда также не предоставил собравшимся документов о характере предстоящей застройки.

Таким образом, на сегодня в центре спального района, в зеленой зоне продолжают складировать бетонные конструкции, владелец которых неизвестен. Эти конструкции ничем не ограждены и поэтому несут угрозу жизни и здоровью людей, проживающих рядом. Склад железобетонных изделий в ближайшее время грозит превратиться в свалку, поскольку в темное время суток становится прибежищем для бомжей и наркоманов. Обращения местных жителей в Киевскую районную администрацию и на горячую линию Одесского горсовета пока эффекта не возымели.

«Одесская жизнь» продолжает следить за ситуацией.

Наталья Семенова

Фото и видео участников акции