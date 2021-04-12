В Одессе хотят реконструировать школу-гимназию на Адмиральском проспекте (фото)

Управление капитального строительства Одесского городского совета объявило конкурс по поиску подрядчика для реконструкции школы-гимназии №4 на Адмиральском проспекте, 32.

Стартовая цена – немногим более 78,5 млн грн. Сроки выполнения работ – до конца 2022 года.

Исходя из тендерной документации и технического задания, реконструкция предполагает снос старого корпуса тира на территории гимназии и строительство на его месте нового корпуса. Предполагается и ремонт основного корпуса гимназии.

Кроме того, в тендерной документации говорится об обновлении коммуникаций, системы пожарной безопасности, новых спортивных тренажерах и даже лифте.

Также в новом и старом корпусах установят оборудование, которое оповещает об утечке газа, новые компьютеры и интерактивные доски.

Аукцион по выбору подрядчика состоялся сегодня, 12 апреля. Как следует из публикации на ресурсе Prozorro, наименьшую цену (почти 70 млн грн) предложила компания «Укрспецпроект». В конкурсе также участвовало ЧП «Монолит», но эта фирма предложила большую сумму, чем «Укрспецпроект».

Напомним, с компанией «Укрспецпроект», реставрировавшей дом Руссова и выигравшей торги по реставрации дома Либмана, в Одесском горсовете отказались подписывать договор.

Фото 2gis.ua, скриншоты автора