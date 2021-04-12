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Одесский трамвай №12 снова следует до Алексеевской площади

Одесский трамвай №12 снова следует до Алексеевской площади

В Одессе возобновлен обычный путь и график движения трамваев 12-го маршрута. Они теперь снова следуют на Молдаванку — до Алексеевской площади, где заканчивается реконструкция Алексеевского сквера.

Как сообщает издание «Пассажирский транспорт», трамваи маршрута №12 снова следуют на свою конечную остановку на Алексеевской площади по улице Адмирала Лазарева.

Как сообщала «Одесская жизнь», маршрут трамваев был изменен в ноябре 2020 года, они следовали по укороченной схеме.

Сейчас трамваи 12-го маршрута следуют по обычной схеме — от Слободки, по улицам Маловского, Балковской, мимо Пересыпского моста, по спуску Маринеско, улицам Софиевской, Преображенской, Мечникова, Адмирала Лазарева.

Впрочем, обычный путь следования трамваев 12 маршрута совсем скоро должен измениться — на участке улицы Преображенской около рынка «Привоз» с 15 апреля обещают начать ремонт с заменой трамвайных путей.

Как сообщает «Пассажирский транспорт», трамваи №12 будут следовать от Тираспольской площади по улицам Тираспольской, Старопортофранковской, Мечникова и далее по Адмирала Лазарева на Алексеевскую площадь.

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Фото: Пассажирский транспорт

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Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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