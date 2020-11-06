Известного одессита, писателя, сатирика, артиста, Почетного гражданина Одессы Михаила Жванецкого похоронят не в Одессе, а в Москве.
Об этом сказал представитель артиста Олег Сташкевич.
“Это, конечно, решает семья. Но как можно похоронить в Одессе? Сейчас границы закрыты, об этом и речи быть не может”, – сказал Сташкевич.
В Одессе в связи со смертью Жванецкого объявили день траура.
Напомним, Жванецкий умер в возрасте 86-ти лет.
Месяц назад стало известно, что Жванецкий больше не будет заниматься концертной деятельностью, поскольку «чувствует себя пожилым человеком».
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