Известного одессита, писателя, сатирика, артиста, Почетного гражданина Одессы Михаила Жванецкого похоронят не в Одессе, а в Москве.

Об этом сказал представитель артиста Олег Сташкевич.

“Это, конечно, решает семья. Но как можно похоронить в Одессе? Сейчас границы закрыты, об этом и речи быть не может”, – сказал Сташкевич.

В Одессе в связи со смертью Жванецкого объявили день траура.

Напомним, Жванецкий умер в возрасте 86-ти лет.

Месяц назад стало известно, что Жванецкий больше не будет заниматься концертной деятельностью, поскольку «чувствует себя пожилым человеком».

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