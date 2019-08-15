Жванецкий лично пришел посмотреть, как ремонтируют бульвар, названный в его честь

Знаменитый на весь мир одессит ознакомился с ходом капитальных работ на бульваре Жванецкого в компании мэра Геннадия Труханова.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

«Я могу только поблагодарить за то, что идея начинает осуществляться. От себя я буду добавлять потом…Возможно, это будет изречение», – отметил Михаил Жванецкий.

Бульвар, названный в 2009 году в честь гениального сатирика, располагается на верхней террасе склона над улицей Приморской. Общая протяженность – 700 метров. В марте текущего года был начат капитальный ремонт бульвара.

Работы ведутся поэтапно, на первом этапе проводится благоустройство участка от Художественного музея до переулка Короленко.

В настоящий момент ведутся работы по замене инженерных коммуникаций, в том числе и для отведения ливневых вод, которые раньше размывали склон.

Кроме того, существующие подпорные стены бульвара находятся в неудовлетворительном состоянии и не выполняют возложенную на них функцию. Учитывая эти факторы, было принято решение по обустройству свайного поля, на котором будет лежать бетонное основание бульвара.

В Одесском горсовете обещают, что по окончанию всех работ это будет благоустроенная пешеходная зона от Художественного музея до ул. Гоголя. Сам бульвар будет иметь гранитное покрытие. Появятся смотровая и новая детская площадки. А возле Художественного музея планируется расположить парк скульптур. На всем протяжении бульвара красным гранитом будет обозначена велосипедная дорожка. Она станет частью велосипедного маршрута, пролегающего по центру города.

Проект предусматривает максимальное сохранение существующего рельефа с укреплением нижней террасы и озеленением территории. На склонах бульвара Жванецкого – от Одесского художественного музея до Военного спуска – создадут благоустроенную зеленую зону, заверили городские власти.