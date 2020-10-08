Жванецкий решил уйти со сцены

Известный писатель-сатирик из Одессы Михаил Жванецкий больше не будет заниматься концертной деятельностью.

Об этом пишет meduza, ссылаясь на представителя писателя Олега Сташкевича.

По словам Сташкевича, Жванецкий «чувствует себя пожилым человеком».

«Артистам нужно иметь мужество вовремя уйти со сцены. У Жванецкого это мужество есть – вовремя уйти со сцены, не тянуть. Он реалист и сказал, что не надо выходить на сцену. Стареть нужно дома. Человек теряет какую-то работоспособность свою привычную, зачем это демонстрировать? Жванецкий закрыл передачу, закончил концертную деятельность», – заявил представитель артиста.

Он также сообщил, что решение уйти со сцены Жванецкий принял давно, а 6 октября он закрыл ИП.

При этом Сташкевич отметил, что Жванецкий останется писателем.

Напомним, сейчас Михаилу Жванецкому 86 лет. Выступать на сцене он начал в 1960-х годах. Жванецкий является Народным артистом Украины.

Фото: Юлия Сущенко