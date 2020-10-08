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Жванецкий решил уйти со сцены

Жванецкий решил уйти со сцены

Известный писатель-сатирик из Одессы Михаил Жванецкий больше не будет заниматься концертной деятельностью.

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Об этом пишет meduza, ссылаясь на представителя писателя Олега Сташкевича.

По словам Сташкевича, Жванецкий «чувствует себя пожилым человеком».

«Артистам нужно иметь мужество вовремя уйти со сцены. У Жванецкого это мужество есть – вовремя уйти со сцены, не тянуть. Он реалист и сказал, что не надо выходить на сцену. Стареть нужно дома. Человек теряет какую-то работоспособность свою привычную, зачем это демонстрировать? Жванецкий закрыл передачу, закончил концертную деятельность», – заявил представитель артиста.

Он также сообщил, что решение уйти со сцены Жванецкий принял давно, а 6 октября он закрыл ИП.

При этом Сташкевич отметил, что Жванецкий останется писателем.

Напомним, сейчас Михаилу Жванецкому 86 лет. Выступать на сцене он начал в 1960-х годах. Жванецкий является Народным артистом Украины.

Фото: Юлия Сущенко

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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