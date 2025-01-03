Мер Одеси розповів, чи залишиться якір-серце символом міста або його замінять

В бесіді з одеськими журналістами міський голова Одеси Геннадій Труханов прокоментував питання можливої зміни туристичної символіки міста в контексті нового брендбуку Одещини.

Мер вважає, що нова айдентика нав’язується місту обласною владою, а стара гарно виконує свою функцію. Саме якір-серце вже є відомим символом Одеси в світі, тому відмовлятися від нього на користь нового символу всієї Одещини не будуть.

Щодо нещодавно прийнятого брендбуку Одещини, питання просування цієї айдентики в місті та закладах міської ради має бути предметом відкритої дискусії.

– Знаєте, це гарне питання. Комусь подобається, комусь ні. Я не дозволяю собі та не хотів би, щоб хтось приймав волюнтаристські рішення. Отак буде: десь хтось розробив, а потім сесія прийняла, — зазначив мер.

Він також підкреслив важливість обговорення цього питання з громадою, пояснивши, що, якщо справа стосується регіону, має бути організовано конкурс і надана можливість вибору.

– Ми маємо свій туристичний символ, свої напрямки, і будемо працювати над цим у обговоренні з громадою, проводячи прозорі конкурси та інші заходи, — додав мер.

Він наголосив, що якір-серце вже став традицією та активно використовується на офіційному рівні, зокрема в містах-побратимах.

– Ми зробили його, і це вже традиція. Сьогодні він стоїть у містах-побратимах з нашим QR-кодом. Він став символом підтримки, — розповів мер, додавши, що цей символ також з’явився на набережних Марселя та Глорнаці, де люди несли квіти під одеським прапором.

Таким чином, на думку Труханова, місто продовжує активно працювати над власною туристичною ідентичністю, враховуючи думку громади та зберігаючи свої традиції.

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