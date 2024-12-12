Новости Одессы и Одесской области

У Одесской области скоро появится новый логотип и собственный шрифт

У Одесской области скоро появится новый логотип и собственный шрифт

В Одесской областной военной администрации разработали проект нового корпоративного стиля региона.

Об этом пишет Телеграм-канал «Одеське життя».

Утвердить современную айдентику (новый герб, логотип, фирменный шрифт, корпоративные цвета и другие элементы визуальной презентации Одесской области) депутатам облсовета предлагают на очередной сессии, которая состоится сегодня, 12 декабря 2024 года.

Согласно документу, у региона появится логотип, в котором привычные элементы – якорь, колосья пшеницы и виноградная лоза – предстанут в новой стилизованной интерпретации. В качестве корпоративной палитры предлагается использовать оттенки бежевого, желтого, красного и синего цветов.

Новый стиль Одесского региона

Новая айдентика, слоган

Новая айдентика Одесской области

Также специально для Одесской области был разработан новый шрифт Odesa Region Type. Слоганом региона дизайнеры предлагают сделать сентенцию «Земля, яка об’єднує».

Новая айдентика Одесской области на флажках

Новая айдентика Одесской области, шеврон

Новая айдентика Одесской области, логотип

Сбор предложений для формирования позитивного и узнаваемого имиджа региона Одесская ОВА объявила в начале ноября 2024 года. Предложения для брендбука можно было отправлять через Гугл-форму до 17 ноября 2024.

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