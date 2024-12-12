У Одесской области скоро появится новый логотип и собственный шрифт

Об этом пишет Телеграм-канал «Одеське життя».

Утвердить современную айдентику (новый герб, логотип, фирменный шрифт, корпоративные цвета и другие элементы визуальной презентации Одесской области) депутатам облсовета предлагают на очередной сессии, которая состоится сегодня, 12 декабря 2024 года.

Согласно документу, у региона появится логотип, в котором привычные элементы – якорь, колосья пшеницы и виноградная лоза – предстанут в новой стилизованной интерпретации. В качестве корпоративной палитры предлагается использовать оттенки бежевого, желтого, красного и синего цветов.

Также специально для Одесской области был разработан новый шрифт Odesa Region Type. Слоганом региона дизайнеры предлагают сделать сентенцию «Земля, яка об’єднує».

Сбор предложений для формирования позитивного и узнаваемого имиджа региона Одесская ОВА объявила в начале ноября 2024 года. Предложения для брендбука можно было отправлять через Гугл-форму до 17 ноября 2024.

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