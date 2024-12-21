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Новый логотип Одесской области: что он символизирует и почему вызывает споры

Новый логотип Одесской области: что он символизирует и почему вызывает споры

В соцсетях не утихают споры по поводу новой айдентики Одесской области. Кто-то из пользователей считает ее шагом вперед, другие критикуют дизайн логотипа, сравнивая его с образом «Чужого» из одноименного фильма. Мы решили более подробно разобраться в этой теме и пообщались с экспертами в области дизайна и изобразительного искусства.

«Земля, которая объединяет»: что известно о новой айдентике

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Новый логотип Одесской области, лозунг

Новое брендирование региона официально утвердили на сессии Одесского областного совета 12 декабря. Оно не заменяет официальный герб Одесской области, остающийся юридически утвержденным символом.

Герб и новый логотип Одесской области

В новую айдентику входит:

  • лозунг: «Земля, которая объединяет» – символизирует Одесчину как регион, где люди разных национальностей, культур и религий находят дом и возможности для развития.
  • цвета и шрифты: разработаны фирменные цвета и уникальная семья шрифтов.
  • логотип: графический знак, который станет инструментом для продвижения Одесской области. Также разные графические символы и элементы.

По словам главы Одесской ОВА Олега Кипера, все права на использование этой айдентики передают обладминистрации. Вскоре все элементы в брендбуке также появятся в открытом доступе для свободного использования.

«Прежде чем что-то ругать, нужно в этом разобраться»

Мария Морозова, промышленный дизайнер, руководитель направления «Компьютерная графика и дизайн» в STEP IT Academy с более чем 20-летним опытом в сфере дизайна. А в прошлом – преподаватель айдентики, рекламного дизайна и истории искусства:

– Любой логотип или герб создан для того, чтобы показать уникальность чего-то. Это как такой товарный знак города, человека, региона или какого-нибудь бренда. Это уникальный знак, который несет скрытую, зашифрованную информацию, или она может находиться на поверхности.

Специалист отметила, что современная айдентика возникла в конце XIX – начале XX века, когда появились массовые производства, получили развитие технический прогресс и типографии. Впрочем, исторически геральдика имеет более глубокие корни, начиная со средневековья. Ведь гербы были символами родов, лордов и территорий. Современные же гербы разных городов нередко выглядят перегруженными или даже забавными, однако они несут важную информацию о регионе, исторических событиях или архитектуре.

Оценивая новую айдентику Одесской области, дизайнер подчеркнула, что она лучше, чем логотип Одессы скандального российского дизайнера Артемия Лебедева.

– Да, многим людям, которые сейчас все это в интернете обсуждают, может что-то не нравиться. Но если посмотреть, какие мысли вкладывали авторы, – это довольно неплохо. Был разработан шрифт, и он уникален. Англоязычный и украиноязычный варианты несколько отличаются. Это как раз признак уникальной идентичности, которая и должна обязательно быть в любом брендинге или в айдентике – в случае региона. Мне нравится вообще, как выглядит групповая логика, достаточно лаконично и неперегруженной. Например, мне нравится фраза «Земля, которая объединяет», потому что так исторически сложилось, что на территории Одесской области действительно живет много людей разных национальностей.

Мария Морозова также указала и на некоторые недостатки в деталях нового брендирования. К примеру, в пиктограммах в брендбуке красный цвет использован для водных и экологических ресурсов, что вызывает неоднозначные ассоциации.

Новый логотип Одесской области, брендбук проекта

– Красный цвет обычно рассматривается как сигнал опасности. В этом случае логичнее было бы использовать другие цвета, больше соответствующие тематике.

Мария Морозова также подчеркнула, что оценивать дизайн следует с учетом всех обстоятельств, повлиявших на его создание. Ведь айдентика – это результат работы не только дизайнера. Она утверждается комиссиями, где учитываются разные мнения.

– Прежде чем что-то ругать, нужно в этом разобраться. И разобраться не так поверхностно, как сделала я. Ведь у меня есть только приведенная в брендбуке информация, и я могу посмотреть только на конечный результат. А чтобы сделать какую-нибудь аналитику, нужно разобраться немного больше в этом вопросе. Но обычно проводить какую-то аналитическую работу довольно сложно, да и довольно долго. И конечно, гораздо проще отругать.

«Образный ряд новой айдентики вызывает вопросы»

Ольга Разинкина, член Национального союза художников Украины, преподаватель направления «Компьютерная графика и дизайн» академии ШАГ с опытом работы в области живописи и преподавания более 30 лет. В прошлом – преподаватель кафедры живописи в ПГНИ им. Ушинского, директор Городской художественной галереи:

– Здесь (в новом логотипе Одесчины. – Прим. ред.) такой не очень выразительный образный ряд, я бы так сказала. Мне показалось, что очень много символов. Единственное, что там считывается – это виноградные гроздья. Но опять-таки мне кажется, что это скорее ассоциация больше, возможно, с Молдовой. То есть Одесса и Одесская область несколько сложнее. И вот эта ситуация, когда якобы эти знаки нужно объяснять, подписывать – это, возможно, из-за неудачно найденных образов.

Художница также добавила, что цветовая гамма в новой айдентике, по ее мнению, не ассоциируется с Одессой или нашей областью. А образ логотипа выглядит немного недоработанным.

– Опять-таки, если, допустим, это должен быть щит, то есть как защищающий, преграждающий предмет, то вот эта его изрезанность абсолютно нелогична. И вообще форма напоминает какую-то маску. Мне, кстати, понравилось, как дизайнеры подхватили эту тему и развивали. В конце концов, там самый удачный вариант, по-моему, когда они «Чужого» создали из этого. Это говорит о том, что образ немного недоработан. То есть он нечитабелен. Но все-таки, понимаете, художник и дизайнер – это немного разные уровни мышления. Не каждый художник может разработать логотип, но советоваться с художниками полезно. Ведь у художника может быть более цельное видение образного ряда.

Новый логотип Одесской области, пародия

«Он лучше, чем лебедевский»

Мария Карпова, графический дизайнер с 8-летним опытом. Работала с международными компаниями и выдающимися одесскими брендами, преподавала визуальные искусства в учебных заведениях города.

– Эта айдентика и логотип мне импонируют. Особо хочу уделить внимание шрифтам и шрифтовой композиции. Шрифты очень хорошие, подобранные в трех разных вариантах: есть прямой гротеск, есть с зарубками и еще такой закрутистый исторический. Что касается самого логотипа пиктограммы – мне вообще импонирует форма щита, но иконки маловаты. Еще цвета в айдентике не очень и немного перегрузки по логотипу, именно по композиции.

Новый логотип Одесской области, шрифты

Дизайнер также одобрительно оценила концепцию объединения в логотипе разных отраслей Одесской области.

– Культура, ресурсы и богатая история, объединить все это вместе – отличная идея. И сделать это довольно сложно, потому что отрасли разные. Надо было придумать что-то, что объединяет гармонично, чтобы это выделялось, но в то же время не терялось. Поскольку дизайн создан для того, чтобы усложнять простое и упрощать сложное.

По мнению Марии Карповой, новая айдентика в целом выглядит неплохо, хотя ее можно было еще немного усовершенствовать.

– Я могу сказать, что новый логотип Одесчины немного перенасыщен, но он лучше, чем этот лебедевский. Потому что лебедевский – такой ужас вообще был. Он отличался простотой, но в то же время его изображение было не очень. У нового логотипа, например, с изображением можно было бы еще поработать немного, но в общем-то он неплох.

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Надежда БОНДАРЕНКО

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