Об этом сообщает Телеграм-канал «Одеське життя» со ссылкой на сотрудника “Тузловских лиманов” Ивана Русева.

“Вот и до наших одесских берегов добралась страшная мазутная беда Черного моря. После штормов на песчаную пересыпь возле рекреационной зоны «Катранка», возле Дунайского биосферного заповедника и Национальный природный парк «Тузловские лиманы», штормом вынесло мазут, который вылился после аварии рашистских танкеров в Керченском проливе”, — сообщил эколог.

По его словам, последствия таких экокатастроф не имеют границ и тысячи тонн мазута, попавших в море, вызовут большую беду для природных экосистем Черного моря и его биоразнообразия.

В Одесской области уже обнаружили птиц, пострадавших от этой экологической катастрофы.

Мы также рассказывали о ужасной судьбе дельфинов, попавших в мазутный плен и вынужденных выбрасываться на берег.

Ранее эколог Владислав Балинский, который предупреждал о возможных последствиях экологического бедствия для Одессы, сообщил, что основную проблему в будущем на годы и десятилетия будет составлять мазут, который застыл и опустился в толщу воды и на дно.