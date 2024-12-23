Нафтове лихо в Чорному морі: на берег масово викидаються дельфіни (фото)

Після розливу нафтопродуктів у Чорному морі, масовий викид червонокнижних дельфінів на берег стався в Краснодарському краї Зокрема, вісім із них виявили в Новоросійську і на пляжі в станиці Благовіщенській. Усі азовки. Тварини були повністю в мазуті, їм забило дихальні шляхи.

Ще 4 несвіжих трупи дельфінів знайдено в Сукко, Варварівці, Кабардинці та на Бугазькій косі. На їхніх тілах також є сліди нафтопродуктів.

У соцмережах очевидці поширюють фото і відео загиблих азовок. Такий викид ссавців на сушу вважається масовим.

Нагадаємо, 15 грудня 2024 року, у Керченській протоці з різницею в півтори години зазнали лиха два танкери, що перевозили мазут: «Волга-Нафта 212» і «Волга-Нафта 239». Зараз течія відносить мазут до узбережжя Краснодарського краю, і з кожним днем протяжність забруднення берегової лінії збільшується. 21 грудня мазут досяг і берегів Криму.

За даними Greenpeace, забруднено понад 60 кілометрів пляжу – від Анапи до Кримського мосту, а загальна площа забруднення становить 65 квадратних кілометрів.

Збитки від аварії можуть становити десятки мільярдів доларів, нафта серйозно загрожує фауні в Чорному морі, її буде важко локалізувати. На думку екологів, сталася найбільша катастрофа такого типу і її наслідки відчуватимуться роками.

Швидко і якісно прибрати мазут з узбережжя не дозволяє відсутність рішення російської влади про введення в регіоні режиму НС. Біля узбережжя Анапи сотні волонтерів збирають викинутий на пляжі мазут вручну.

Однак морський шторм змиває у воду всі ті мішки з мазутом, які зібрали, але не встигли вивезти з території узбережжя.