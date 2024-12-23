Новини Одеси та Одеської області

Нафтове лихо в Чорному морі: на берег масово викидаються дельфіни (фото)

Нафтове лихо в Чорному морі: на берег масово викидаються дельфіни (фото)

Після катастрофи танкерів і витоку мазуту на узбережжі Чорного моря знайшли понад 10 мертвих дельфінів. Також загинула незліченна кількість птахів і риби. На відновлення популяцій можуть піти роки.

1000 грн від держави на передплату друкованих медіа

Після розливу нафтопродуктів у Чорному морі, масовий викид червонокнижних дельфінів на берег стався в Краснодарському краї Зокрема, вісім із них виявили в Новоросійську і на пляжі в станиці Благовіщенській. Усі азовки. Тварини були повністю в мазуті, їм забило дихальні шляхи.

Ще 4 несвіжих трупи дельфінів знайдено в Сукко, Варварівці, Кабардинці та на Бугазькій косі. На їхніх тілах також є сліди нафтопродуктів.

У соцмережах очевидці поширюють фото і відео загиблих азовок. Такий викид ссавців на сушу вважається масовим.

Читайте також: Більше ста дельфінів загинуло у Чорному морі у квітні: екологи б’ють на сполох (відео)

Нагадаємо, 15 грудня 2024 року, у Керченській протоці з різницею в півтори години зазнали лиха два танкери, що перевозили мазут: «Волга-Нафта 212» і «Волга-Нафта 239». Зараз течія відносить мазут до узбережжя Краснодарського краю, і з кожним днем протяжність забруднення берегової лінії збільшується. 21 грудня мазут досяг і берегів Криму.

нафтові плями на одному з пляжів у Краснодарському краї

За даними Greenpeace, забруднено понад 60 кілометрів пляжу – від Анапи до Кримського мосту, а загальна площа забруднення становить 65 квадратних кілометрів.
Збитки від аварії можуть становити десятки мільярдів доларів, нафта серйозно загрожує фауні в Чорному морі, її буде важко локалізувати. На думку екологів, сталася найбільша катастрофа такого типу і її наслідки відчуватимуться роками.

Птахи, яких місцеві жителі знаходять на березі

Швидко і якісно прибрати мазут з узбережжя не дозволяє відсутність рішення російської влади про введення в регіоні режиму НС. Біля узбережжя Анапи сотні волонтерів збирають викинутий на пляжі мазут вручну.

Однак морський шторм змиває у воду всі ті мішки з мазутом, які зібрали, але не встигли вивезти з території узбережжя.

 

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Зворотній зв'язок в режимі реального часу
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk