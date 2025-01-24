Про це повідомляє Телеграм-канал «Одеське життя» з посиланням на співробітника «Тузловських лиманів» Івана Русєва.

«Ось і до наших одеських берегів дісталася страшна мазутна біда Чорного моря. Після штормів на піщаний пересип біля рекреаційної зони «Катранка», що біля Дунайського біосферного заповідника та Національний природний парк «Тузловські лимани», штормом винесло мазут, який вилився після аварії рашистських танкерів у Керченській протоці», – повідомив еколог.

За його словами, наслідки таких екокатастроф не мають меж і тисячі тонн мазуту, які потрапили в море, спричинять велике лихо для природних екосистем Чорного моря та його біорізноманіття.

В Одеській області вже виявили птахів, які постраждали від цієї екологічної катастрофи.

Розповідали ми й про жахливу долю дельфінів, які потрапили в мазутний полон та були вимушені викидатися на берег.

Раніше еколог Владислав Балинський, який попереджав про можливі наслідки екологічного лиха для Одеси, повідомив, що основну проблему в майбутньому на роки й десятиліття складатиме мазут, який застиг і опустився в товщу води і на дно.