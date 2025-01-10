В Одеській області виявили птахів, які потрапили в мазутний полон

Про це повідомляє телеграм-канал «Одеське життя».



Учора в Національному природному парку «Тузловські лимани» було виявлено велику водолазку, яка була частково обмазана мазутом і, імовірно, прилетіла з місця аварії. Про це розповів еколог Іван Русєв, який веде щоденні спостереження в Нацпарку.

«Спостерігали ми і за великим бакланом, якій був у такому ж стані як і пірнальниця, але дістати його з води було неможливо. Рашисти руйнують все навколо і вбивають не тільки українців, а й унікальне життя в Чорному морі», – каже співробітник Нацпарку.

За словами біолога, внаслідок аварії вже загинули десятки тисяч птахів. І це ще не кінець жахливих наслідків для природи.

«Кожного дня знаходять мертвих китоподібних, переважно азовок і їх уже близько сотні знайдених, а як відомо під час таких аварій з нафтопродуктами, море чи океан, викидають лише 5% від усіх загиблих і тому реально загиблих від цієї аварії – тисячі», – зазначив Іван Русєв.

Нагадаємо, 15 грудня 2024 року в Керченській протоці затонули російські танкери «Волгонефть-212» і «Волгонефть-239», які перевозили близько 10 тисяч тонн мазуту. Він застигає за температури плюс 25 градусів, на поверхню не спливає і йде в товщу води, опускаючись на дно. Учені заявляють, що відкачати мазут фізично неможливо через його консистенцію. Це стане великою проблемою для екосистеми Чорного моря на багато років, вважають учені.