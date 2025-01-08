Экокатастрофа в Черном море: мазут из российских танкеров движется в сторону Одессы

Об этом в facebook сообщил эколог Владислав Балинский.

По словам специалиста, сроки, когда нефтепродукты из затонувших танкеров может добраться до Одесской области, определяются температурой воды и направлением ветра. Наблюдая за динамикой движения мазутного пятна у крымского побережья, можно прийти к выводу, что это произойдет достаточно скоро.

«Крымские ТГ-паблики распространяют фотографии сгустков мазута на пляжах Евпатории, находящейся на расстоянии 375 километров от места аварии, если считать вдоль побережья. Это уже значительно больше половины пути до Одессы, осталось менее 250 км», — говорит Владислав Балинский.

Эколог отметил, что сгустки мазута, которые фиксируют в Черном море, перемещается по вектору основного черноморского течения, то есть, как раз в направлении Одесской области и далее в Румынию и Болгарию.

«Уже следующий такой южный ветер может начать выбрасывать мазут на побережье Одесского залива или где-нибудь ближе к Румынии. Когда? В Одессе это может произойти уже к концу этой недели или ближе к середине месяца», — говорит Владислав Балинский.

Эколог также отметил, что основную проблему в будущем на годы и десятилетия будет составлять мазут, который застыл и опустился в толщу воды и на дно.

Спутниковые снимки подтвердили значительное распространение мазута вдоль южного побережья Крыма. Вблизи г. Севастополь и г. Кача были зафиксированы мазутные пятна длиной до 15 км, общая площадь загрязненной акватории составляла около 1000 км². Об этом 6 января сообщило Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Також, загрязнение регулярно наблюдалось на кавказском побережье, от мыса Панагия до Анапы.

Сообщается, что по состоянию на 5 января 2025 года в результате загрязнения погиб 61 дельфин.

Из-за разлива мазута массово гибнут птицы

В результате разлива мазута после крушения танкеров РФ в Керченском проливе уже погибло около 15-20 тысяч птиц, но «это только видимая часть айсберга», заявил сотрудник национального парка «Тузловские лиманы»ученый-биолог Иван Русев.

«Еще очень много птиц бултыхается в море. Они под стрессом и скоро они будут снова на берегу. Эта катастрофа, она посложнее катастрофы 2007 года, когда погибло, только по официальным данным 30 тысяч птиц», – отметил он.

По словам Русева, как только птица оказывается в мазуте или нефтяной пленке, она получает сильный стресс и интоксикацию.

«По моим оценкам, исходя из разной информации, которую я получаю с разных частей мира, то не меньше 90 % погибает. Те 10%, которые теоретически выживают, они имеют шанс погибнуть, поскольку терморегуляция у них нарушена», – пояснил биолог.

Напомним, 15 декабря 2024 года в Керченском проливе затонули российские танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», которые перевозили около 10 тысяч тонн мазута.