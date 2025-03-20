Об этом сообщили в пресс-службе Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа.

По данным специалистов, тогда огонь охватил более 45 гектаров камышовых угодий между селом Маяки и городом Беляевка Одесской области. Предварительной причиной возгорания считают умышленный поджог тростника неустановленным лицом.

«Весна – время обновления природы, но каждый год ее уничтожают безответственные поджоги растительности. Сжигание травы и камыша – это угроза для всех», – предупреждают в экоинспекции.

По данным областного управления ГСЧС, в регионе резко возросло количество пожаров в природных экосистемах из-за поджога сухой растительности и мусора: с начала 2025 года произошло уже около 500 таких случаев, а огонь уничтожил около 300 гектаров земли. И это при том, что официальный пожароопасный период еще не начался.

Основная причина возгораний – человеческий фактор. Люди сжигают сухую траву на своих подворьях и полях, и из-за засушливой погоды даже маленький огонь быстро распространяется, превращаясь в масштабные пожары. Спасатели напомнили, что за такие действия предусмотрены штрафы: до 3360 гривен за нарушение правил утилизации отходов и до 12 240 гривен за самопроизвольное выжигание стерни, лугов или пастбищ.

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