“Только за прошедшую неделю пожарные Одесской области выезжали на ликвидацию пожаров на открытой территории 137 раз, а это почти 60 Га выжженной украинской земли, — сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.

Одного из поджигателей удалось установить во время воздушного мониторинга в Раздельнянском районе: мужчина сжигал сухую растительность возле лесных насаждений!

Поджигателя привлекли к административной ответственности по статье 77 КУоАП, после чего он выплатит штраф в размере 1530 гривен.

“Мы еще раз призываем, соблюдайте правила пожарной безопасности! Не сжигайте сухую траву и мусор! Помните, что сжигание мусора и сухой растительности запрещено законом!”, — в очередной раз напомнили в ГСЧС.

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Напомним, прошлым летом в результате пожаров на открытой территории вокруг Одессы 16 гектаров камыша были уничтожены огнем, более чем 11 тысяч тонн углекислого газа попали в атмосферу.