По информации областного управления ГСЧС, площадь пожара достигает более 10 гектаров, из-за порывов сильного ветра огонь быстро распространяется на значительную площадь, пламя уже распространилось на территорию одного из национальных парков области.

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На месте дежурят пожарно-спасательные подразделения, чтобы не допустить распространения огня на жилые дома.

В ГСЧС в очередной раз призывают местных жителей не провоцировать пожары сухой растительности.

«Небольшая искра может повлечь за собой масштабный пожар, который может привести к непоправимым последствиям!» – отмечают спасатели.

Напомним, прошлым летом в результате пожаров на открытой территории вокруг Одессы огонь уничтожил 16 гектаров камыша, а в атмосферу попали более чем 11 тысяч тонн углекислого газа.

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