Про це повідомили у пресслужбі Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу.

За даними фахівців, тоді вогонь охопив понад 45 гектарів очеретяних угідь між селом Маяки та містом Біляївка Одеської області. Попередньою причиною пожежі вважають умисний підпал очерету невстановленою особою.

«Весна – час оновлення природи, але щороку її нищать безвідповідальні підпали рослинності. Спалювання трави та очерету – це загроза для всіх», – попереджають в екоінспекції.

За даними обласного управління ДСНС, у регіоні різко зросла кількість пожеж у природних екосистемах через підпал сухої рослинності та сміття: з початку 2025 року сталося вже близько 500 таких випадків, а вогонь знищив приблизно 300 гектарів землі. І це попри те, що офіційний пожежонебезпечний період ще не розпочався.

Основна причина пожеж – людський фактор. Люди спалюють суху траву на своїх подвір’ях та полях, і через посушливу погоду навіть маленький вогонь швидко поширюється, перетворюючись на масштабні пожежі. Рятувальники нагадали, що за такі дії передбачені штрафи: до 3360 гривень за порушення правил утилізації відходів та до 12 240 гривень за самовільне випалювання стерні, луків чи пасовищ.

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