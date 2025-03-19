По информации областного управления ГСЧС, вчера площадь пожара достигла более 10 гектаров. Из-за порывов сильного ветра пламя распространилось на территорию Нижнеднестровского национального природного парка. Чтобы не допустить распространение огня на жилой сектор, дежурили пожарно-спасательные подразделения.

Почти каждый год в весенний период на огромных площадях плавней нижнего Днестра происходит возгорание накопленных за прошлые годы остатков сухой растительности. Последствия таких пожаров в большей степени ощущают люди, чем животные. Об этом на фейсбук-странице нацпарка написал научный сотрудник ОНУ им. Мечникова Николай Роженко.

«Сегодня получал много звонков от поклонников природы нижнего Днестра о последствиях возгорания. По этому поводу должен повториться о том, что возгорание сухой растительности в плавневых системах не является катастрофой для них. Такие возгорания случаются почти каждый год. Дикие животные, для которых плавни являются домом, на протяжении веков адаптировались к этому экологическому фактору”, — считает ученый.

Однако такие масштабные возгорания значительно ухудшают качество воздуха и это хорошо чувствуют жители населенных пунктов, расположенных неподалеку.

“Каково же решение этой проблемы? По моему мнению, оно заключается в том, что накопленную в течение вегетационного периода сухую растительность, в данном случае это в основном камыш, нужно научиться использовать, как источник энергии. Пока это не произойдет, плавневые системы будут пламенеть. Ведь круг обращения веществ в природе остановить невозможно. Нравится нам такое явление, или не очень», — говорит Николай Роженко.

Напомним, прошлым летом в результате пожаров на открытой территории вокруг Одессы огонь уничтожил 16 гектаров камыша, а в атмосферу попали более чем 11 тысяч тонн углекислого газа.







