В Пересыпском районе Одессы тушат масштабный пожар
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Как рассказали в областном управлении ГСЧС, здесь накануне днем загорелся камыш.

Пожарным удалоось оперативно ликвидировать возгорание, его площалдь составила 0,8 Га.

Вероятная причина пожара – неосторожное обращение с огнем неустановленным лицом, полагают в ГСЧС. Сумма ущерба устанавливается.

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Фото иллюстративное

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