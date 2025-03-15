Как рассказали в областном управлении ГСЧС, здесь накануне днем загорелся камыш.
Пожарным удалоось оперативно ликвидировать возгорание, его площалдь составила 0,8 Га.
Вероятная причина пожара – неосторожное обращение с огнем неустановленным лицом, полагают в ГСЧС. Сумма ущерба устанавливается.
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