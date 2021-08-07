Одесситы жалуются на вонь в центре города и на Пересыпи: в чем причина?

6 августа в Центре Одессы и на Пересыпи многими ощущался сильный неприятный запах. В Областном лабораторном центре назвали возможную причину.

По предположению специалистов, скорее всего, причина запаха – гниющие водоросли, которые в большом количестве сейчас выбрасываются на берег морскими волнами.

Водоросли разлагающиеся и гниют на морском берегу на тех участках побережья, где отсутствует циркуляция воды.

Цветет вода и в Хаджибеевском лимане. Это тоже может быть источником плохого запаха.

Неприятный запах появляется на улицах Одессы далеко не в первый раз. Периодически эта напасть докучает горожанам из года в год.

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