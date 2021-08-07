Водитель маршрутки Одесса – Черноморск нахамил АТОшнику – как наказали обидчика?

Одесские активисты нашли и наказали водителя маршрутки №25 Одесса – Черноморск: мужчину облили зеленкой за то, что несколько дней назад он отказал в гарантированном государством льготном проезде ветерану АТО и, к тому же, нецензурно обругал бывшего военного.

На днях в группе общественной организации ветеранов и инвалидов АТО «Рапира» рассказали о маршрутчике, который в ответ на предъявление пассажиром удостоверения участника боевых действий грубо выругался и «послал» участника российско-украинской войны.

Как сообщается, в ответ водитель получил несколько «ласковых» слов и «бесплатную фотосессию».

Позже одесский активист Демьян Ганул сообщил у себя в Facebook, что его соратники отыскали водителя-хама и провели с ним «воспитательную беседу», после которой «ему стало стыдно, и он позеленел».

«Это маленький урок для каждого кто предоставляет услуги – защитников Украины следует уважать. Этот подонок больше не будет работать в сфере обслуживания, обещаю!» – добавил Ганул.

Зроблено✅ Напевно більшість з вас знають ситуацію в якій водій маршрутного таксі Чорноморськ – Одеса (25) в грубій… Опубликовано Дем’яном Ганулом Пятница, 6 августа 2021 г.

Как сообщала «Одесская жизнь», ранее активисты установили, кто порезал баннер «Правого сектора» с гербом Украины на месте импровизированного мемориала углу улиц Преображенской и Дерибасовской. За поимку вандала обещали 10 тысяч гривен.

Правда, о том, как наказали вандала, Ганул не сообщал.

Фото с Facebook-страницы Демьяна Ганула