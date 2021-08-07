Новости Одессы и Одесской области

В Одессу отправился еще один дополнительный поезд – когда и откуда

В Одессу отправился еще один дополнительный поезд – когда и откуда

С сегодняшнего дня, 7 августа, «Укрзалізниця» запускает очередной дополнительный поезд – №274 / 273 Черновцы – Одесса.

Как сообщает пресс-служба компании-перевозчика, из Черновцов поезд будет отправляться 7 и 9 августа, а с 15 августа и до конца лета будет курсировать через день по нечетным числам.

Из Одессы поезд отправится 8 и 10 августа, а затем с 16 августа – по четным числам.

Время отправления: из Черновцов – в 17:05, а обратно из Одессы – в 15:47.

Напомним, с 9 августа между Киевом и Одессой будет курсировать дополнительный «элитный» поезд.

Ранее «Укрзалізниця» назначила дополнительные ночные поезда из Одессы во Львов, Харьков и Запорожье.

Фото: Телеграм-канал компании «Укрзалізниця»

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Работа
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить