В Одессу отправился еще один дополнительный поезд – когда и откуда

Как сообщает пресс-служба компании-перевозчика, из Черновцов поезд будет отправляться 7 и 9 августа, а с 15 августа и до конца лета будет курсировать через день по нечетным числам.

Из Одессы поезд отправится 8 и 10 августа, а затем с 16 августа – по четным числам.

Время отправления: из Черновцов – в 17:05, а обратно из Одессы – в 15:47.

Напомним, с 9 августа между Киевом и Одессой будет курсировать дополнительный «элитный» поезд.

Ранее «Укрзалізниця» назначила дополнительные ночные поезда из Одессы во Львов, Харьков и Запорожье.

Фото: Телеграм-канал компании «Укрзалізниця»