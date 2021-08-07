В Одессу отправился еще один дополнительный поезд – когда и откуда

С сегодняшнего дня, 7 августа, «Укрзалізниця» запускает очередной дополнительный поезд – №274 / 273 Черновцы – Одесса.
Как сообщает пресс-служба компании-перевозчика, из Черновцов поезд будет отправляться 7 и 9 августа, а с 15 августа и до конца лета будет курсировать через день по нечетным числам.
Из Одессы поезд отправится 8 и 10 августа, а затем с 16 августа – по четным числам.
Время отправления: из Черновцов – в 17:05, а обратно из Одессы – в 15:47.
Напомним, с 9 августа между Киевом и Одессой будет курсировать дополнительный «элитный» поезд.
Ранее «Укрзалізниця» назначила дополнительные ночные поезда из Одессы во Львов, Харьков и Запорожье.
Фото: Телеграм-канал компании «Укрзалізниця»