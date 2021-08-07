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«Зеленая волна-2021»: Одесская научная библиотека установила необычный интеллектуальный рекорд (фото)

«Зеленая волна-2021»: Одесская научная библиотека установила необычный интеллектуальный рекорд (фото)

Одесская национальная научная библиотека установила необычный рекорд в рамках юбилейного ХХV Международного книжного фестиваля «Зеленая волна»: зарегистрировала в Книге рекордов Украины самый большой рукописный литературный цитатник.

Об этом сообщила накануне сотрудница библиотеки Оксана Попова.

«Сегодня был зафиксирован Всеукраинский рекорд Гиннеса – крупнейший рукописный литературный цитатник, который мы создали вместе!» – написала она в Facebook.

рекорд Одесской научной библиотеки2

рекорд Одесской научной библиотеки3рекорд Одесской научной библиотеки4

А директор библиотеки Ирина Бирюкова добавила, что эта уникальная подборка будет храниться в стенах Одесской научной библиотеки.

«И мы будем иметь честь говорить – да, Одесса читает, Одесса вдохновляет и вдохновляется хорошей литературой!» – делится радостью директор библиотеки.

✌️Рекорд України встановлено! Найбільший літературний цитатник до 25-річчя Книжковий фестиваль Зелена хвиля ! Подробиці…

Опубликовано Iryna Biriukova Пятница, 6 августа 2021 г.

 

Напомним, традиционный фестиваль «Зеленая волна» стартовал в Одессе 5 августа. В частности, на аллеях парка Шевченко развернули свои павильоны Одесская национальная научная библиотека и Одесская областная научная библиотека им. М.Грушевского. Здесь же посетители мероприятия могли записаться в эти библиотеки.

Вы также можете ознакомиться с программой фестиваля «Зеленая волна».

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Фото: Facebook Ирины Бирюковой и Оксаны Поповой

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Редакция ПРОФИЛЬ

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