В Одессе проходит красочный фестиваль – яркий фоторепортаж

Сегодня, 7 августа, возле «Ракушки» в одесском парке Шевченко, несмотря на пасмурную с утра погоду, довольно ярко и жарко: здесь проходит ежегодный фестиваль красок ColorFest.

Главная «изюминка» мероприятия – обсыпать друг друга разноцветными смывающимися красками холи.

В программе фестиваля – «Красочная битва», битвы «Мальчики против Девочек», «Среди одесситов и гостей города», а также конкурсная программа и пенная вечеринка для самых маленьких гостей праздника.

Фестиваль продлится до 20:00. Его посетителей еще ждут конкурсы «Самый сильный Папа» и «Самая сильная мама», семейный конкурс, битва «Дети против взрослых» и финальная массовая «Красочная битва».

Мероприятие посетил корреспондент «Одесской жизни» и сделал красочный в прямом смысле этого слова фоторепортаж. А участники ColorFest охотно позировали фотографу:

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