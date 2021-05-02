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На майские к морю: на трассах под Одессой огромные пробки (видео)

На майские к морю: на трассах под Одессой огромные пробки (видео)

На многих трассах под Одессой наблюдаются многокилометровые пробки из-за наплыва туристов на майские праздники.

Об этом сообщает Телеграм-канал «Подслушано Одесса» и публикует соответствующее видео.

«Судя по всему, на майские праздники все собрались в Одессу. А теперь давайте угадаем, кого на майские в Одессе будет больше: местных или туристов?» – задает риторический вопрос автор видео.

Как сообщается, самый большой затор наблюдается на киевской трассе. Отметим, что пробок не стало меньше даже после открытия после долгого ремонта левой части моста через Хаджибейский лиман, являющегося участком трассы М-14 Киев – Одесса.

Отметим, что 1 мая в Одессе стартовал туристический сезон.

Читайте также: Мост через Хаджибейский лиман на трассе Киев-Одесса открыли после ремонта: как он выглядит (фото).

Видео Телеграм-канала «Подслушано Одесса»

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