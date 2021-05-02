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«Марш защитников Одессы»: колонна, флаги, файера (фоторепортаж)

«Марш защитников Одессы»: колонна, флаги, файера (фоторепортаж)

Фотокорреспондент «Одесской жизни» побывал на «Марше защитников Одессы», который состоялся в городе сегодня, 2 мая, и подготовил репортаж с места событий.

Напомним, марш состоялся в седьмую годовщину трагических событий в Одессе в этот день в 2014 году в результате противостояния проукраинских горожан и сторонников «русского мира» и идеи создания «Одесской народной республики». Марш организовали одесские ветераны АТО (ООС) на востоке Украины члены организации Veteran Hub Odesa, а также представители «Национального корпуса», «Национального сопротивления» и «Автомайдана Одесса». Также на акции были замечены флаги «Правого сектора» и ВО «Свобода».

На марше присутствовал бывший нардеп и командир полка спецназначения «Азов», ныне лидер партии «Национальный корпус» Андрей Билецкий. Он заявил журналистам, что в такое сложное время очень важно показать, что Одесса поддерживает целостность Украины, а местные жители готовы защищать свой город и страну.

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Андрей Билецкий

Как сообщала «Одесская жизнь», участники марша собрались на Соборной площади. Они провели молебен, помянув погибших 2 мая 2014 года в центре Одессы десятника «Правого сектора» Игоря Иванова и майдановца Андрея Бирюкова. Затем колонна двинулась по Дерибасовской к парку Шевченко.

В целом акция прошла мирно, если не считать инцидент на Дерибасовской, когда сидящий в кафе мужчина нелицеприятно высказался в адрес участников шествия, и едва не вспыхнула драка, но правоохранители вовремя ее предотвратили.

Позже колонна из более чем тысячи человек дошла до памятника Тарасу Шевченко, где был исполнен национальный гимн, а некоторые участники марша зажгли файера.

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Также смотрите наш фоторепортаж с Куликового поля, где сегодня проходит возложение цветов к импровизированному мемориалу в память о трагически погибших на масштабном пожаре в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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