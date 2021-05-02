На одесской Молдаванке задержали мужчину с запрещенной символикой на одежде

В Одессе полицейские задержали мужчину с изображением коммунистической символики на одежде.

Как сообщили в управлении Нацполиции в Одесской области, нарушителя закона о декоммунизации остановили на улице Колонтаевской, что на Молдаванке.

По факту использования запрещенной символики начато криминальное производство. Сведения о случившемся внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 436-1 Уголовного кодекса Украины (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режимов).

Сейчас одессит дает пояснения в отделении. Что конкретно было изображено на его одежде, в полиции не уточняют.