Годовщина одесской трагедии: на Куликовом поле возложили цветы (фоторепортаж)

Сегодня, в воскресенье, 2 мая, в Одессе на Куликовом поле состоялось возложение цветов в память о трагически погибших в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года. Мероприятие посетил и корреспондент «Одесской жизни».

Площадь оцепили правоохранители. На месте также замечены патрульные полицейские. К импровизированному мемориалу возле Дома профсоюзов несут цветы десятки горожан, в том числе и представители духовенства.

Мероприятие проходит мирно. Большая часть людей – в масках.

Напомним, сегодня, 2 мая, в Одессе на время изменили схемы движения транспорта в связи с проведением мероприятий в честь седьмой годовщины трагических событий 2 мая 2014 года.

Ранее сообщалось, что на сегодня в Одессе также запланирован «Марш защитников Одессы», организованный патриотическими организациями города и ветеранами российско-украинской войны на востоке Украины.

Мероприятие начнется в 12:00 на Соборной площади, откуда после возложения цветов на месте гибели активистов Игоря Иванова и Андрея Бирюкова на углу улиц Дерибасовской и Преображенской участники марша отправятся колонной к памятнику Тарасу Шевченко в одноименном парке.

Справка:

2 мая 2014 года футбольные болельщики одесского «Черноморца» и харьковского «Металлиста» запланировали перед матчем своих команд проукраинский марш по центру Одессы. Ранее их оппоненты-антимайдановцы начали призывать в соцсетях к нападению на участников этого движения, что и произошло. Противостояние, начавшееся в центре Одессы (тогда были застрелены десятник «Правого сектора» Игорь Иванов и майдановец Андрей Бирюков) закончилось масштабным пожаром в Доме профсоюзов на Куликовом поле. Тогда погибли 48 человек.

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