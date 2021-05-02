Новости Одессы и Одесской области

Годовщина одесской трагедии: на Куликовом поле возложили цветы (фоторепортаж)

Годовщина одесской трагедии: на Куликовом поле возложили цветы (фоторепортаж)

Сегодня, в воскресенье, 2 мая, в Одессе на Куликовом поле состоялось возложение цветов в память о трагически погибших в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года.
Мероприятие посетил и корреспондент «Одесской жизни».

Площадь оцепили правоохранители. На месте также замечены патрульные полицейские. К импровизированному мемориалу возле Дома профсоюзов несут цветы десятки горожан, в том числе и представители духовенства.

Мероприятие проходит мирно. Большая часть людей – в масках.

Куликово поле, 2 мая 2021 г. 30
Куликово поле, 2 мая 2021 г.
Куликово поле, 2 мая 2021 г. 2
Куликово поле, 2 мая 2021 г. 3
Куликово поле, 2 мая 2021 г. 4
Куликово поле, 2 мая 2021 г. 5
Куликово поле, 2 мая 2021 г. 6
Куликово поле, 2 мая 2021 г. 7
Куликово поле, 2 мая 2021 г. 8
Куликово поле, 2 мая 2021 г. 9
Куликово поле, 2 мая 2021 г. 10
Куликово поле, 2 мая 2021 г. 11
Куликово поле, 2 мая 2021 г. 12
Куликово поле, 2 мая 2021 г. 13
Куликово поле, 2 мая 2021 г. 14
Куликово поле, 2 мая 2021 г. 15
Куликово поле, 2 мая 2021 г. 16
Куликово поле, 2 мая 2021 г. 17
Куликово поле, 2 мая 2021 г. 18
Куликово поле, 2 мая 2021 г. 19
Куликово поле, 2 мая 2021 г. 20
Куликово поле, 2 мая 2021 г. 21
Куликово поле, 2 мая 2021 г. 22
Куликово поле, 2 мая 2021 г. 23
Куликово поле, 2 мая 2021 г. 24
Куликово поле, 2 мая 2021 г. 25
Куликово поле, 2 мая 2021 г. 26
Куликово поле, 2 мая 2021 г. 27
Куликово поле, 2 мая 2021 г. 28
Куликово поле, 2 мая 2021 г. 29

Напомним, сегодня, 2 мая, в Одессе на время изменили схемы движения транспорта в связи с проведением мероприятий в честь седьмой годовщины трагических событий 2 мая 2014 года.

Ранее сообщалось, что на сегодня в Одессе также запланирован «Марш защитников Одессы», организованный патриотическими организациями города и ветеранами российско-украинской войны на востоке Украины.

Мероприятие начнется в 12:00 на Соборной площади, откуда после возложения цветов на месте гибели активистов Игоря Иванова и Андрея Бирюкова на углу улиц Дерибасовской и Преображенской участники марша отправятся колонной к памятнику Тарасу Шевченко в одноименном парке.

Справка:

2 мая 2014 года футбольные болельщики одесского «Черноморца» и харьковского «Металлиста» запланировали перед матчем своих команд проукраинский марш по центру Одессы. Ранее их оппоненты-антимайдановцы начали призывать в соцсетях к нападению на участников этого движения, что и произошло. Противостояние, начавшееся в центре Одессы (тогда были застрелены десятник «Правого сектора» Игорь Иванов и майдановец Андрей Бирюков) закончилось масштабным пожаром в Доме профсоюзов на Куликовом поле. Тогда погибли 48 человек.

Читайте также: Сколько правды в мифах о событиях 2 мая.

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить