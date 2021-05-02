На одесском Куликовом поле в небо взметнулись белые голуби и черные шары (фото, видео)

Сегодня, 2 мая, в Одессе состоялся траурный митинг у Дома профсоюзов на Куликовом поле, приуроченный к седьмой годовщине трагических событий 2 мая 2014 года.

Как сообщает Телеграм-канал «Одесса-медиа», в митинге приняли участие родственники погибших на пожаре в Доме профсоюзов семь лет назад.

«Куликовцы» принесли портреты погибших и скандировали традиционную речевку «Не забудем, не простим».

Перед началом мероприятия доступ на поле временно закрыли под предлогом санитарной обработки, пустив лишь группу людей с черными и белыми шарами, после чего у забора скопилась толпа людей. Имели место стычки с полицией, но серьезного противостояния не было.

В ходе митинга зачитали список погибших в Доме профсоюзов, а затем выпустили в небо черные шары с надписями Remember Odessa. Stop fascism и белых голубей.

Сразу же после завершения митинга доступ на поле к импровизированному мемориалу снова открыли.

По последним данным, доступ к площади снова временно ограничили – проводится санобработка территории.

В пресс-службе полиции попросили отнестись к этим мерам с пониманием, так как они направлены на предотвращение распространения коронавирусной инфекции.

Как сообщала «Одесская жизнь», сегодня с утра на Куликовом поле одесситы возлагают цветы к импровизированному мемориалу в память о трагически погибших в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года.

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Справка:

2 мая 2014 года футбольные болельщики одесского «Черноморца» и харьковского «Металлиста» запланировали перед матчем своих команд проукраинский марш по центру Одессы. Ранее их оппоненты-антимайдановцы начали призывать в соцсетях к нападению на участников этого движения, что и произошло. Противостояние, начавшееся в центре Одессы (тогда были застрелены десятник «Правого сектора» Игорь Иванов и майдановец Андрей Бирюков) закончилось масштабным пожаром в Доме профсоюзов на Куликовом поле. Тогда погибли 48 человек.

Фото: Телеграм-канал «Одесса-медиа», видео: УСИ онлайн