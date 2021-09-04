Новости Одессы и Одесской области

Появился недорогой авиарейс из Одессы в Рим

Появился недорогой авиарейс из Одессы в Рим

Прямые рейсы в столицу Италии начал выполнять ирландский лоукостер Ryanair.

Об этом сообщили в пресс-службе международного аэропорта Одесса.

Расширяем карту итальянских маршрутов и уже с сегодняшнего дня путешествуем в волшебный Рим дважды в неделю: по понедельникам и пятницам.

– сказано в сообщении.

Летать самолет будет по понедельникам и пятницам. Вылет из Рима в 19:00, прилет в Одессу – в 22:30. Из Одессы рейс отправляется в 23:05 и приземляется в итальянской столице в 0:35.

Туда и обратно билеты обойдутся от 2184 грн.

Ранее сообщалось, что появился авиарейс из Одессы в Барселону

Фото авиакомпании RyanAir

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Редакция ПРОФИЛЬ

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