Локдаун не отменят, а субсидии будут выдавать по-новому: «Одесская жизнь» о главных событиях 28 декабря

Вчера, в понедельник, 28 декабря, «Одесской жизни» стало известно о таких знаковых событиях в Одессе и не только.
В Украине не будут отменять жесткий карантин в январе, даже несмотря на резкое снижение уровня заболеваемости коронавирусом.
Между тем, в Одессе нет подходящих условий для хранения вакцины Pfizer от коронавируса.
Кадровые перемены в одесском филиале «Администрации морских портов Украины»: его возглавил бывший заместитель главы филиала АМПУ в Черноморске Максим Лапай.
Субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг с 2021-го будут выдавать по новым правилам. Кроме того, расширен перечень лиц, которые имеют право на получение субсидии.
В Одессе капитально отремонтировали один из подземных переходов, ведущих к железнодорожному вокзалу. Правда, есть одно «но»…
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