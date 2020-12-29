Новости Одессы и Одесской области

Локдаун не отменят, а субсидии будут выдавать по-новому: «Одесская жизнь» о главных событиях 28 декабря

Локдаун не отменят, а субсидии будут выдавать по-новому: «Одесская жизнь» о главных событиях 28 декабря

Вчера, в понедельник, 28 декабря, «Одесской жизни» стало известно о таких знаковых событиях в Одессе и не только.

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Фото: delo.ua

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