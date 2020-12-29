Локдаун не отменят, а субсидии будут выдавать по-новому: «Одесская жизнь» о главных событиях 28 декабря

Вчера, в понедельник, 28 декабря, «Одесской жизни» стало известно о таких знаковых событиях в Одессе и не только.

В Украине не будут отменять жесткий карантин в январе, даже несмотря на резкое снижение уровня заболеваемости коронавирусом.

Между тем, в Одессе нет подходящих условий для хранения вакцины Pfizer от коронавируса.

Кадровые перемены в одесском филиале «Администрации морских портов Украины»: его возглавил бывший заместитель главы филиала АМПУ в Черноморске Максим Лапай.

Субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг с 2021-го будут выдавать по новым правилам. Кроме того, расширен перечень лиц, которые имеют право на получение субсидии.

В Одессе капитально отремонтировали один из подземных переходов, ведущих к железнодорожному вокзалу. Правда, есть одно «но»…

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