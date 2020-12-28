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Субсидии на коммуналку: что изменится в 2021 году

Субсидии на коммуналку: что изменится в 2021 году

Субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг с 2021-го будут выдавать по новым правилам. Кроме того, расширен перечень лиц, которые имеют право на получение субсидии.

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Для этого, кстати, не нужно будет ходит в управления соцзащиты, они прекратили прием граждан.  Заявление можно будет подать только по почте, или онлайн на официальном сайте или в приложении “Дія”.

“Это связано с реформой децентрализации. В громадах есть специальные подразделения, которые должны принимать заявления от людей. Это касается 67 видов пособий. В частности, и по субсидиям”, – сообщила министр социальной политики Марина Лазебная в эфире программы “Сніданок з 1+1”.

Он также рассказал, что теперь право на субсидию имеют те украинцы, которые работают за рубежом. Получить помощь можно и в том случае, если в семье кто-то ухаживает инвалидом. Легче это сделать будет и тем, кто стал безработным. Для этого доходы берутся за последний месяц, а не за полгода, как было раньше.

Напомним, что в 2020 году ввели новые правила расчета субсидий.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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