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Назначен новый глава администрации одесского порта

Назначен новый глава администрации одесского порта

Сегодня, 28 декабря, руководитель госпредприятия «Администрация морских портов Украины» (АМПУ) Александр Голодницкий представил коллективу Одесского филиала АМПУ нового начальника – им стал бывший заместитель главы филиала АМПУ в Черноморске Максим Лапай.

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Об этом сообщает пресс-служба администрации Одесского морского порта.

По словам Голодницкого, Лапай является «выходцем из Одесского порта», где «овладел профессиональной наукой в главной диспетчерской – наиболее ответственном подразделении, которое занимается оперативной координацией производственных процессов». Полученные здесь управленческие навыки он совершенствовал во время работы в департаменте организационной работы портов и в должности замначальника администрации Черноморского порта.

В свою очередь новоназначенный глава администрации одесского порта заявил, что намерен завершить начатые предприятием инфраструктурные проекты и выполнять другие планы, предусмотренные программой развития предприятия.

Напомним, ранее Министерство инфраструктуры Украины решило освободить от занимаемой должности главу администрации Одесского морского порта Руслана Сахаутдинова.

Фото: izbirkom.org.ua

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Редакция ПРОФИЛЬ

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