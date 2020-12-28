Назначен новый глава администрации одесского порта

Сегодня, 28 декабря, руководитель госпредприятия «Администрация морских портов Украины» (АМПУ) Александр Голодницкий представил коллективу Одесского филиала АМПУ нового начальника – им стал бывший заместитель главы филиала АМПУ в Черноморске Максим Лапай.

Об этом сообщает пресс-служба администрации Одесского морского порта.

По словам Голодницкого, Лапай является «выходцем из Одесского порта», где «овладел профессиональной наукой в главной диспетчерской – наиболее ответственном подразделении, которое занимается оперативной координацией производственных процессов». Полученные здесь управленческие навыки он совершенствовал во время работы в департаменте организационной работы портов и в должности замначальника администрации Черноморского порта.

В свою очередь новоназначенный глава администрации одесского порта заявил, что намерен завершить начатые предприятием инфраструктурные проекты и выполнять другие планы, предусмотренные программой развития предприятия.

Напомним, ранее Министерство инфраструктуры Украины решило освободить от занимаемой должности главу администрации Одесского морского порта Руслана Сахаутдинова.

Фото: izbirkom.org.ua