Спад заболеваемости коронавирусом: отменят ли жесткий карантин?

В Украине не будут отменять жесткий карантин в январе, даже несмотря на резкое снижение уровня заболеваемости коронавирусом.

Об этом на брифинге 28 декабря заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Он отметил, что цель карантина – максимально снизить нагрузку на медицинскую систему страны к концу января, поскольку в этот период в Украине ожидается еще и рост заболеваемости гриппом.

“Больные гриппом имеют в основном такие же осложнения, как и больные COVID-19. Для нас очень важно подойти к увеличению числа больных гриппом с максимально сниженной нагрузкой на медицинскую систему. Поэтому в проведение жесткого карантина с 8 по 24 января мы не собираемся вносить изменения”, – сказал Степанов.

Жесткий карантин в Украине будет действовать с 8 по 24 января Что запретят – узнайте в на сайте “Одесская жизнь” ЗДЕСЬ.

Напомним, в Украине в целом и в Одесской области в частности зафиксировали резкий спад заболеваемости коронавирусом.