В Одессе капитально отремонтировали переход возле ЖД вокзала (фото)

В Одессе капитально отремонтировали один из подземных переходов, ведущих к железнодорожному вокзалу. Об этом сообщили в департаменте городского хозяйства Одесского горсовета.

В Одессе капитально отремонтировали один из подземных переходов, ведущих к железнодорожному вокзалу. Об этом сообщили в департаменте городского хозяйства Одесского горсовета.

Все работы выполнила компания «Строй-инвест-груп-7» по заказу коммунального предприятия «Одесское электротехническое эксплуатационно-монтажное предприятие». Сумма затрат в конечном итоге составила 1,4 миллиона гривен.

Как и предполагалось, здесь полностью обновили покрытие на потолке и стенах, заменили мозаику и гранитные плиты на полу, установили поручни и новые сливоприемники, а также провели электропроводку.

Однако, как заметил корреспондент «Одесской жизни», без минусов не обошлось: после ремонта переход остался без пандусов и подъемных устройств для инвалидов. Поэтому вопрос, как на этом месте будут передвигаться люди с инвалидностью и мамы с колясками, пока что остается открытым.

Тем не менее, по сравнению с другими подземными переходами, этот действительно преобразился. Все выглядит иначе: на стенах еще нет различных «художеств», а местные жители пока не открыли здесь очередную точку продажи сувениров. Правда, один из уличных музыкантов уже успел «застолбить» себе место для импровизированных концертов.

Остается надеяться, что данный переход останется хоть на какое-то время нетронутым, и пандусы там все же появятся, а капитальный ремонт со временем дойдет и до других переходов.

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