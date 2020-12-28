Новости Одессы и Одесской области

В Одессе капитально отремонтировали переход возле ЖД вокзала (фото)

В Одессе капитально отремонтировали переход возле ЖД вокзала (фото)

В Одессе капитально отремонтировали один из подземных переходов, ведущих к железнодорожному вокзалу. Об этом сообщили в департаменте городского хозяйства Одесского горсовета.

У нас есть Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

В Одессе капитально отремонтировали один из подземных переходов, ведущих к железнодорожному вокзалу. Об этом сообщили в департаменте городского хозяйства Одесского горсовета.

Все работы выполнила компания «Строй-инвест-груп-7» по заказу коммунального предприятия «Одесское электротехническое эксплуатационно-монтажное предприятие». Сумма затрат в конечном итоге составила 1,4 миллиона гривен.

Как и предполагалось, здесь полностью обновили покрытие на потолке и стенах, заменили мозаику и гранитные плиты на полу, установили поручни и новые сливоприемники, а также провели электропроводку.

Однако, как заметил корреспондент «Одесской жизни», без минусов не обошлось: после ремонта переход остался без пандусов и подъемных устройств для инвалидов. Поэтому вопрос, как на этом месте будут передвигаться люди с инвалидностью и мамы с колясками, пока что остается открытым.

Тем не менее, по сравнению с другими подземными переходами, этот действительно преобразился. Все выглядит иначе: на стенах еще нет различных «художеств», а местные жители пока не открыли здесь очередную точку продажи сувениров. Правда, один из уличных музыкантов уже успел «застолбить» себе место для импровизированных концертов.

Остается надеяться, что данный переход останется хоть на какое-то время нетронутым, и пандусы там все же появятся, а капитальный ремонт со временем дойдет и до других переходов.

Было:

переход до ремонта

переход до ремонта, лестница

переход до ремонта, граффити

переход возле ЖД, до ремонта

переход до ремонта, поручень

Стало:

переход после ремонта

переход после ремонта, поручень

переход после ремонта, музыкант

переход после ремонта, лестница

переход, возле ЖД, после ремонта

переход после ремонта, знак

Фото автора

Также читайте: Было и стало: какие дороги и как отремонтировали в Одесской области в 2020 году (видео).

Подписывайтесь на наш Telegram-канал. Там интересные опросы, самые свежие фото и видео.
Иван Мягченков
Иван Мягченков ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить