Новости Одессы и Одесской области

В Одессе негде хранить вакцину от коронавируса

В Одессе негде хранить вакцину от коронавируса

В Одессе нет подходящих условий для хранения вакцины Pfizer, которая на сегодняшний день считается самым эффективным препаратом от коронавирусной инфекции.
Об этом шла речь на состоявшемся сегодня, 28 декабря, аппаратном совещании в Одесском городском совете.

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По словам главы департамента здравоохранения мэрии Одессы Елены Якименко, вакцина Pfizer должна храниться при температуре не менее чем минус70 °С, но таких морозильных камер в городе нет.

При этом глава горздрава отметила, что во вверенном ей ведомстве обдумывают все возможные варианты поставки вакцины от COVID-19. А 11 специальных пунктов, где на данный момент одесситов вакцинируют от других инфекций, планируется расширить и оборудовать новой техникой. О какой именно технике идет речь и во сколько она обойдется, Якименко не уточнила.

Мэр Одессы Геннадий Труханов в свою очередь предложил связаться с частными клиниками для решения вопроса поставки и хранения вакцины Pfizer, а также обсудить данный вопрос с Минздравом и проконсультироваться с производителями этой вакцины.

Ранее Депутат Одесского областного совета от «ОПЗЖ» Виктор Баранский предложил вакцинировать одесситов от коронавируса российской вакциной «Спутник V». Он также заявил, что «Спутник V» необходимо не только закупить, но и наладить его производство в Одессе.

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Фото: 5 канал

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