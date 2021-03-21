«Красная» зона и самопожертвование врача: что происходило в Одессе 20 марта

В субботу, 20 марта 2021 года, «Одесской жизни» стало известно о таких значимых событиях.

Одесская область оказалась в числе регионов Украины, где определен «красный» уровень эпидемиологической опасности. Ограничения начнут действовать с 00:00 часов вторника, 23 марта.

20 марта, в день рождения одесского активиста, Сергея Стерненко, его сторонники устроили акцию под стенами одесского СИЗО.

В Одессе может появиться улица или сквер, названные в честь скончавшегося накануне известного одесского историка и краеведа Олега Губаря.

Одесский дом Гоголя, который сегодня надежно прикрыт драпировкой, все-таки собираются восстанавливать. Начать работы обещают в апреле.

В Одессе скончался от последствий коронавируса врач-анестезиолог Одесской инфекционной больницы Владимир Гатцук. Он заболел на рабочем месте, спасая «ковидных» пациентов.