Одесская область угодила в «красную» зону карантина – каких ограничений ждать?

Одесская область оказалась в числе регионов Украины, где определен «красный» уровень эпидемиологической опасности. Соответствующая сводка опубликована сегодня, 20 марта, на сайте Министерства охраны здоровья.
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Как сообщает пресс-служба Минздрава, такое решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Кроме Одесской области, в «красную» зону попали Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Черновицкая и город Киев.
В «оранжевой» зоне оказались Винницкая, Днепропетровская, Донецкая, Львовская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая и Черкасская области.
В «желтой» зоне – Волынская, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Ровенская, Харьковская, Херсонская и Черниговская области.
Отметим, что в «красную» зону включают регионы, где загруженность коек составляет более 65% в течение трех дней, охват ПЦР-тестированием на COVID-19 менее 300 на 100 тысяч человек, а количество госпитализаций более 60.
В «красной» зоне запрещено:
- работа заведений общепита;
- работа торгово-развлекательных центров (кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов и магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии) и прочих развлекательных заведений;
- работа непродовольственных магазинов и рынков;
- работу учреждений культуры (кинотеатров, театров, музеев, концертных залов);
- проведение массовых мероприятий: развлекательных, спортивных, культурных, рекламных и других;
- присутствие зрителей на спортивных соревнованиях;
- посещение образовательных учреждений.
Общественный транспорт будет работать в обычном режиме, но с заполненностью сидячих мест только на 50%.
Отметим, что все эти ограничения вступают в силу не ранее чем через два дня с даты опубликования решения комиссии.
На данный момент ни в облгосадминистрации, ни в одесской мэрии никаких распоряжений по поводу «красной» зоны пока нет.
При этом в мэрии пояснили: для того, чтобы город и регион был в «красной» зоне, количество заболевших и уменьшение койкомест должно продержаться три дня, и только затем комиссия будет рассматривать вопрос об ограничениях для «красной» зоны.
Напомним, на утро субботы, 20 марта, в Одесской области выявили 1 037 новых случаев заражения коронавирусом.
В целом по Украине на утро 20 марта, выявили 15 292 новых случая COVID-19.
Накануне Одесскую область включили в «оранжевую» карантинную зону.
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Фото: news.dtkt.ua