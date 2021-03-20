Одесская область угодила в «красную» зону карантина – каких ограничений ждать?

Одесская область оказалась в числе регионов Украины, где определен «красный» уровень эпидемиологической опасности. Соответствующая сводка опубликована сегодня, 20 марта, на сайте Министерства охраны здоровья.

Как сообщает пресс-служба Минздрава, такое решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Кроме Одесской области, в «красную» зону попали Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Черновицкая и город Киев.

В «оранжевой» зоне оказались Винницкая, Днепропетровская, Донецкая, Львовская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая и Черкасская области.

В «желтой» зоне – Волынская, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Ровенская, Харьковская, Херсонская и Черниговская области.

Отметим, что в «красную» зону включают регионы, где загруженность коек составляет более 65% в течение трех дней, охват ПЦР-тестированием на COVID-19 менее 300 на 100 тысяч человек, а количество госпитализаций более 60.

В «красной» зоне запрещено:

работа заведений общепита;

работа торгово-развлекательных центров (кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов и магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии) и прочих развлекательных заведений;

работа непродовольственных магазинов и рынков;

работу учреждений культуры (кинотеатров, театров, музеев, концертных залов);

проведение массовых мероприятий: развлекательных, спортивных, культурных, рекламных и других;

присутствие зрителей на спортивных соревнованиях;

посещение образовательных учреждений.

Общественный транспорт будет работать в обычном режиме, но с заполненностью сидячих мест только на 50%.

Отметим, что все эти ограничения вступают в силу не ранее чем через два дня с даты опубликования решения комиссии.

На данный момент ни в облгосадминистрации, ни в одесской мэрии никаких распоряжений по поводу «красной» зоны пока нет.

При этом в мэрии пояснили: для того, чтобы город и регион был в «красной» зоне, количество заболевших и уменьшение койкомест должно продержаться три дня, и только затем комиссия будет рассматривать вопрос об ограничениях для «красной» зоны.

Напомним, на утро субботы, 20 марта, в Одесской области выявили 1 037 новых случаев заражения коронавирусом.

В целом по Украине на утро 20 марта, выявили 15 292 новых случая COVID-19.

Накануне Одесскую область включили в «оранжевую» карантинную зону.

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Фото: news.dtkt.ua