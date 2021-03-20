День рождения Стерненко: одесские активисты зажгли файеры перед СИЗО (фото)

Сегодня, 20 марта, в день рождения одесского активиста, Сергея Стерненко, его сторонники устроили митинг под стенами одесского СИЗО, где в настоящее время заключен экс-глава местной ячейки «Правого сектора».

В акции принимают участие несколько десятков человек. Они зажгли файеры и скандируют: «Стерненко – волю», «Венедиктова – чума», «Аваков – черт!», требуя освободить Стерненко, и заодно поздравляют его с днем рождения.

Напомним, сегодня Сергею Стерненко исполнилось 26 лет.

Ранее сторонники одесского активиста анонсировали «жаркую» акцию в его поддержку.

Напомним, 19 марта Приморский суд Одессы рассмотрел ходатайство адвокатов Стерненко об освобождении его из-под стражи по делу о похищении депутата Сергея Щербича. В итоге адвокатам было отказано, и активиста оставили под стражей.

В тот же день суд продолжил слушание дело Стерненко об убийстве Ивана Кузнецова в мае 2018 года. Следующее заседание по этому делу назначено на 2 апреля.

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Фото: УСИ