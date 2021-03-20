В Одессе умер от коронавируса детский врач-анестезиолог

Сегодня ночью в Одессе скончался от последствий коронавируса врач-анестезиолог Одесской инфекционной больницы Владимир Гатцук.

Об этом сообщает департамент здравоохранения Одесского горсовета.

«Владимир Станиславович был чрезвычайно профессиональным и отданным своему делу врачом, который возвращал к жизни даже самых тяжелых пациентов», – сообщили в горздраве.

По информации волонтера Екатерины Ножевниковой, Владимир Гатцук – детский анестезиолог, много лет отдавший отделению анестезиологи и реанимации Одесской областной детской больницы. С началом эпидемии он ушел работать в инфекционку, спасать «ковидных» пациентов.

«Сегодня ночью ушел из этого мира. Заболел на рабочем месте и не справился с болезнью… Мне очень жаль. Это был замечательный доктор», – пишет Ножевникова.

Гатцук Владимир Станиславович Детский анестезиолог, много лет отдавший отделению анестезиологи и реанимации ООДКБ…. Опубликовано Катериной Ножевниковой Суббота, 20 марта 2021 г.

Напомним, на утро 20 марта, в Одесской области выявили 1 037 новых случаев заражения коронавирусом. Умерли 11 человек.

Как сообщалось, в Одессе на 68-м году жизни умер автор ряда книг об истории города, краевед, прозаик Олег Губарь. Он скончался в больнице, где лечился от последствий коронавируса.