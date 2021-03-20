Одесский дом Гоголя обещают начать восстанавливать в апреле (фото)

Одесский дом Гоголя, который сегодня надежно прикрыт драпировкой, все-таки собираются восстанавливать. Начать работы обещают в апреле. О таких планах сообщил глава городского управления охраны культурного наследия Одесского горсовета Владимир Мещеряков.

В январе этого года «Одесская жизнь» рассказывала, что вопрос о судьбе несчастного дома был поднят на заседании Одесского исполкома. Тогда прозвучала информация, что ни проектной документации, ни разрешения на проведение необходимых работ по спасению дома Гоголя нет.

Сейчас же, как сообщил Владимир Мещеряков, вступает в действие подписанный в августе прошлого года меморандум между владельцами квартир в доме и городскими властями, согласно которому дом предполагалось сначала законсервировать, а затем разработать проект и начать реставрацию. Закончить ее обещают к концу года.

Ранее специальная комиссия вынесла вердикт о том, что фасадная часть дома Гоголя признана непригодной для проживания. Ну а еще в апреле 2018 года обрушилась часть кровли многострадального здания.

Фото дома (январь 2021 года) – автора