Новости Одессы и Одесской области

Одесский дом Гоголя обещают начать восстанавливать в апреле (фото)

Одесский дом Гоголя обещают начать восстанавливать в апреле (фото)

Одесский дом Гоголя, который сегодня надежно прикрыт драпировкой, все-таки собираются восстанавливать. Начать работы обещают в апреле. О таких планах сообщил глава городского управления охраны культурного наследия Одесского горсовета Владимир Мещеряков.

Как «подрихтовать» фигуру. Время готовиться к летней одежде и пляжным нарядам. 

В январе этого года «Одесская жизнь» рассказывала, что вопрос о судьбе несчастного дома был поднят на заседании Одесского исполкома. Тогда прозвучала информация, что ни проектной документации, ни разрешения на проведение необходимых работ по спасению дома Гоголя нет.

Дом Гоголя

Дом Гоголя, арка

Сейчас же, как сообщил Владимир Мещеряков, вступает в действие подписанный в августе прошлого года меморандум между владельцами квартир в доме и городскими властями, согласно которому дом предполагалось сначала законсервировать, а затем разработать проект и начать реставрацию. Закончить ее обещают к концу года.

Дом Гоголя, драпировка

Дом Гоголя, проход

Дом Гоголя, леса

А что за драпировкой…

Ранее специальная комиссия вынесла вердикт о том, что фасадная часть дома Гоголя признана непригодной для проживания. Ну а еще в апреле 2018 года обрушилась часть кровли многострадального здания.

Фото дома (январь 2021 года) – автора

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить