Коронавирус в Одесской области 3 ноября: болезнь продолжает лютовать

По состоянию на утро среды, 3 ноября 2021 года, в Одесской области зарегистрировали 1858 новых случаев заражения коронавирусом, 46 от болезни человек умерли.
Коронавирус в Одесской области
По данным Минздрава Украины, в целом в Одесской области общее число зараженных COVID-19 выросло до 197 887 человек.
В регионе за последние сутки сообщают о 46 умерших от коронавирусной болезни. Всего с начала пандемии коронавирус забрал жизнь 4147 жителей Одесчины.
Выздоровели за сутки 823 жителя Одесской области (всего 151 038), продолжают болеть 42 702 человека.
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Какова ситуация с COVID-19 в Украине
За минувшие сутки, на утро 3 ноября 2021 года, в Украине выявили 23 393 новых случая коронавируса, тогда как сутками ранее их регистрировалось 19 455.
По информации Минздрава, всего с начала пандемии в стране отмечено 2 979 086 случаая COVID-19.
За минувшие сутки в Украине умерли 720 больных (всего с начала пандемии 68 447), выздоровели 11 937 украинцев (всего 2 466 674).
Напомним, на утро понедельника, 2 ноября 2021 года, в Одесской области был отмечен 1908 новых случаев коронавирусной болезни, 20 человек умерли.
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