Глава Одесской ОГА в очередной раз просит не игнорировать вакцинацию от COVID-19 (видео)

Глава Одесской облгосадминистрации (ОГА) Сергей Гриневецкий в очередной раз обратился к жителям области с просьбой вакцинироваться от коронавируса. Соответствующее видеообращение обнародовано на странице ОГА в Facebook.

Как отмечает Гриневецкий, коронавирусная инфекция продолжает свое разрушительное наступление, стремительно растет количество больных и умерших. Только за минувшие сутки, в Одесской области заболели более 1900 человек. Существенно увеличился показатель смертности.

По словам губернатора, ситуация в регионе сложилась критическая.

“Больницы перегружены! Медицинские работники физически и эмоционально истощены! Отмечу также, что 97 процентов всех больных в тяжелой форме – не вакцинированные граждане! Во всем мире единственным надежным и действенным методом борьбы с коронавирусной инфекцией является вакцинация. Вакцины, которыми проводятся прививки в нашем государстве, одобренные Всемирной организацией здравоохранения, безопасны и эффективны в формировании иммунитета”,

– отмечает глава Одесской ОГА.

Он в очередной раз призывает земляков не игнорировать вакцинацию, а “воспользоваться всеми имеющимися возможностями и привиться против коварной болезни COVID-19”.

Напомним, ранее Сергей Гриневецкий уже обращался к жителям области с просьбой не медлить и вакцинироваться от COVID-19.

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Фото: скриншот с видео Одесской ОГА