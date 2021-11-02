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Коронавирус в Одесской области 2 ноября: почти 2 тысячи заразившихся и 20 смертей

Коронавирус в Одесской области 2 ноября: почти 2 тысячи заразившихся и 20 смертей

По состоянию на утро вторника, 2 ноября 2021 года, в Одесской области зарегистрировали 1908 новых случаев заражения коронавирусом против 1281 днем ранее.

Коронавирус в Одесской области

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По данным Минздрава Украины, в целом в Одесской области общее число зараженных COVID-19 выросло до 196 029 человек.

В регионе за последние сутки сообщают о 20 случаях смерти от коронавирусной болезни. Всего с начала пандемии коронавирус забрал жизнь 4101 жителя Одесчины.

Выздоровели 460 жителей Одесской области (всего 150 215), продолжают болеть 41 713 человек.

Какова ситуация с COVID-19 в Украине

За минувшие сутки, на утро 2 ноября 2021 года, в Украине выявили 19 455 новых случаев коронавируса, тогда как сутками ранее их регистрировалось 13 936.

По информации Минздрава, всего с начала пандемии в стране отмечено 2 955 693 случаая COVID-19.

За минувшие сутки в Украине умерли 700 больных (всего с начала пандемии 68 727), выздоровели 12 639 украинцев (всего 2 454 737).

Напомним, на утро понедельника, 1 ноября 2021 года, в Одесской области был отмечен 1281 новый случай коронавирусной болезни, о смертях не сообщалось.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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