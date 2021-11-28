Коронавирус в Одесской области 28 ноября: спад выходного дня?

Коронавирус в Одесской области 28 ноября
Как информирует Министерство охраны здоровья Украины, за сутки в Одесской области зарегистрировали 223 новых случая коронавируса, притом, что сутками ранее их было 624.
Таким образом, общее число случаев COVID-19 в регионе с начала пандемии составляет 227 375 человек.
Случаев смерти от коронавирусной болезни за минувшие сутки немного прибавилось: по официальным данным на Одесчине скончался 21 больной (днем ранее 18). Всего с начала пандемии коронавирус забрал 5161 жизнь жителей области.
В реестры выздоровевших за прошедшие сутки внесли 322 человека, и это почти в 2 раза меньше, чем сутками ранее (741 человек). Продолжают болеть в регионе 44 568 человек.
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Коронавирус в Украине 28 ноября
По данным Минздрава, за минувшие сутки, 26 ноября 2021 года, в Украине зафиксировано 7 483 новых случаев COVID-19 против 14 200 днем ранее.
Таким образам, с начала пандемии, в стране на сегодня насчитывается 3 422 023 случая заболевания ковид.
За сутки коронавирус забрал 400 жизней, тогда как днем ранее регистрировалось 568 случаев смерти от COVID-19. В целом с начала пандемии в Украине от последствий COVID-19 умерли 84 717 больных.
При этом за сутки с болезнью справились 10 270 украинцев, а продолжают болеть 426 669 человек.
Напомним, на утро субботы, 27 ноября 2021 года, в Одесской области сообщалось о 624 заболевших и 18 умерших жителях Одесской области.
Где сдалать прививку от ковид
Вакцинация на данный момент — самый простой, безопасный и бесплатный способ защитить себя от коронавируса, или снизять тяжесть течения болезни и избежать осложнений.
Ежедневно в Одессе работают центры вакцинации по следующим адресам:
с 9:00 до 18:00 сделать прививку от COVID-19 можно по таким адресам:
- пер. Семафорный, 4, ТЦ Fontan Sky;
- ул. Семена Палия, 125б, ТЦ DEPOt;
- ул. Давида Ойстраха, 32, ТРЦ City Center;
- пр. Небесной Сотни, 2, ТРЦ City Center;
- пл. Деревянко, 1, издательство «Черноморье»;
- Международный аэропорт «Одесса» (работает с 10:00 до 17:00).
Также привиться можно в трамвае, расположенном на конечной на Старосенной площади и Свято-Архангело-Михайловском женском монастыре РПЦвУ.
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